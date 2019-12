Lopen over Delflandse bagger, maar schoenen blijven schoon

Delftenaren kunnen voortaan over Delflandse bagger lopen, maar houden wel hun schoenen schoon. Op de Waterstraat in Delft, in proeftuin The Green Village, is afgelopen donderdag een tegelpad bestaande uit tegels van Midden-Delflandse-bagger geopend.