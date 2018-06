Lopers Nacht van de Vluchteling wandelen Grote Markt op

Update Vier verdachten uit Enschede aangehou­den na steekpar­tij in Schevenin­gen

11:37 Bij een steekpartij in de Keizerstraat in Scheveningen is vannacht een 23-jarige Hagenaar ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd en verblijft daar in kritieke toestand. De politie heeft vier verdachten, afkomstig uit Enschede, aangehouden.