Lora (17): ‘Vanaf het moment dat ik 17 jaar ben geworden, heb ik een heel vrij gevoel’

Jay (17) wil weer in shape komen na coronajaar: ‘Iets te vaak op de bank met een chipje en colaatje’

10 juli 17-jarigen: ze staan op de springplank naar volwassenheid. Geraldina Metselaar gaat met ze in gesprek voor de rubriek Haagse nieuwe. Vandaag met de 17-jarige Jay. Nu het coronajaar ten einde loopt, maakt Haagse Nieuwe Jay Geertsma (17) de balans op. „Ik zat mezelf in de weg en mijn conditie was ver te zoeken.”