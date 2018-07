Lorraine Groeneveld nieuwe stadsdeelvoorzitter Scheveningen

,,Lorainne is gewoon hartstikke goed. Ze volgt de politiek en ze is bekend met Duindorp en Scheveningen. Ze is jong en enthousiast. Een aanwinst. We zijn hartstikke blij dat ze ons komt helpen en onze ogen en oren in de wijken wil zijn,'' aldus Elias van Hees van Groep de Mos.