Loslopende honden bijten zwaan dood in park

Twee mannen filmden het incident en spraken de eigenaresse erop aan. ,,U zag de honden er naartoe gaan maar hebt niets gezegd”, zegt een van hen. De vrouw reageert op het verwijt met de zin ‘dat is de natuur he?’.



Bronk pleit in haar bericht op Facebook voor betere bescherming van de vogels in natuurgebieden. ,,Hoe vaak ik heb ik al niet geschreven, dat loslopende honden en watervogels niet samen gaan”, zegt zij. ,,Bescherm de vogels in natuurgebieden alsjeblieft en laat dit nooit weer gebeuren.”



Het jong van het dier overleefde de aanval. Het verblijft momenteel bij Vogelopvang de Wulp, meldt een medewerker.



De video is hier te zien. Let op: beelden kunnen als schokkend worden ervaren.



