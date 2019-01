Loslopende pony's zorgen voor file op A4 bij Den Haag

Nederlands stel beleeft helse uren tijdens vlucht voor Thaise storm

8:48 Tienduizenden toeristen zijn in Thailand op de vlucht geslagen voor de eerste tropische storm in 30 jaar buiten het moessonseizoen. Onder hen Lorraine Groeneveld (28) en Cyriel Prins (38) uit Scheveningen. Ze vluchtten met de laatste boot van het bedreigde eilandje Koh Tao. ,,Het was doodeng’’, klinkt het over de telefoon.