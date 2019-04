Louis de Wolf introduceert een Weense Jugendstilstijl en geeft Noordeinde legendarische faam

Haagse ADO-supporter verdacht van meevechten met Koerden: ‘Ik vertegen­woor­dig m’n stad’

18:55 Eén strijder in Syrië viel op. Met een ADO Den Haag-logo op zijn borst gestikt zou een 24-jarige Hagenaar aan de zijde van de Koerdische YPG-militie mee hebben gevochten tegen terreurgroep IS in de Syrische stad Raqqa. Vorige week werd de ADO-supporter op Schiphol aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de gewapende strijd in Syrië.