Lozerlaan volgende week dicht vanwege werkzaamheden

twee minuten met Zingen met Tim Akkerman voor verkeers­vei­lig­heid: ‘Wil dat mijn kinderen ook veilig zijn’

Direct na de zomervakantie worden relatief veel jongeren slachtoffer van een verkeersongeval. In de afgelopen vier jaar raakten in Zuid-Holland 161 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar in september gewond bij een verkeersongeval, anderhalf maal zo veel als in een gemiddelde maand. Met de campagne ‘Zing je SEEF met Tim Akkerman’ wordt geprobeerd het aantal slachtoffers tot nul terug te brengen.