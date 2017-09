Lucht in Den Haag moet nóg schoner

Gehaktbal van Haagse slager mogelijk de lekkerste van Nederland

15 september Wie maakt de lekkerste gehaktbal van Nederland? Keurslager Theo Barten uit Den Haag is nog in de race om deze titel te bemachtigen. De slager is de enige uit Den Haag die in de finale staat van de wedstrijd 'lekkerste bal gehakt 2017'.