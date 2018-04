Luchtkussenfestival gaat dit jaar niet door

,,De kosten werden te hoog tegen een te lage winst’’, beredeneert Anne van der Zwaard. ,,De afgelopen twee jaar hadden we de twee festivaldagen zulk lekker weer dat niemand naar het Huygenspark kwam, maar iedereen op het strand lag. Dat is een te groot risico. We hebben daarom besloten het festival dit jaar af te blazen.’’



Het festival krijgt subsidie, maar ook dat geldpotje houdt de organisatie niet op de been. Van der Zwaard: ,,Er moeten heel veel mensen betaald worden, denk ook bijvoorbeeld aan de beveiliging, de schoonmakers etcetera. Wij van de organisatie komen als laatste aan de beurt en ik wil het risico niet lopen dat ik geld uit eigen zak moet neerleggen.’’ Dit jaar had de organisatie overigens geen subsidie aangevraagd, omdat die al eerder wist dit jaar niet door te laten gaan.



De organisatie gaat broeden op volgend jaar. ,,Volgend jaar willen we het Luchtkussenfestival graag weer organiseren. Hoe gaan we hiermee verder? Moeten we naar een andere plek? Op een ander moment? Dat zijn vragen gaan we dit jaar goed over na zullen denken.’’