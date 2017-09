Lucky Live op tournee door het land

,,Het lijkt nog maar gisteren dat ik op mijn benedenverdieping begon met Lucky TV, uren kijken, snijden, knippen in mijn eentje. Dat ik mijn visie op het gebrek hiervan in het Nederlandse televisielandschap nu deel met volle zalen is een briljante ervaring'', aldus Van de Pavert. ,,We hebben zoveel verzoeken binnengekregen om het land in te gaan, dat ik graag op tour ga. Ik kijk enorm uit naar de reacties buiten Den Haag!''



Van de Pavert vat met Lucky TV in het programma De wereld draait door al tien jaar lang de televisiedag samen: geraffineerd verknipt hij het nieuws tot een nieuwe werkelijkheid. Zijn filmpjes van koning Willy of over 'Werken bij de NOS' werden ook op sociale media grote hits. Het duet Time of My Life dat Donald Trump en Hillary Clinton 'zongen' na hun laatste verkiezingsdebat werd zelfs wereldnieuws.