TramdramaWat verschrikkelijk als je leven eindigt in een anonieme dood op een tramspoor in Den Haag. Zoals dat van de Poolse man (39) die deze week in Ypenburg onder de tram is geduwd door een 15-jarige. Veel meer Polen blijken een lugubere enkele reis naar Den Haag te hebben geboekt. ‘Extra pijnlijk om alleen met je dood in het nieuws te komen’.

Bij het Leger des Heils in Den Haag gruwen ze van het nieuws over de tragische dood maandagavond van een 39-jarige Pool zonder vaste woonplek die onder een tram is geduwd door een 15-jarige jongen. ,,Het is extra pijnlijk dat opnieuw iemand uit deze groep in het nieuws komt met zijn dood. Het nieuws over deze mensen zou er over moeten gaan dat we met elkaar zorgen voor betere en veilige werk- en woonomstandigheden voor hen", zegt de woordvoerder van het Leger des Heils.

Magdalena Chwarscianek noemt de omstandigheden waaronder de Poolse man is omgekomen in de Haagse wijk Ypenburg ‘schokkend'. ,,Het is een tragische gebeurtenis", zegt Chwarscianek namens Barka, de Poolse hulporganisatie in Nederland die vooral inzet op de terugkeer naar Polen van landgenoten die hier hun werk verliezen of op een andere manier in problemen komen. Het lijkt er volgens haar op dat Barka het slachtoffer overigens niet kende.

Makkelijk doelwit

,,In de Poolse media en Facebook groepen zie ik dat mensen over de gebeurtenis praten", zegt Chwarscianek. ,,Het gebeurt helaas soms dat daklozen het slachtoffer worden van geweld of wrede ‘grappen’. Niet alleen Polen, alle daklozen. Ook Poolse daklozen in Polen zelf, overal in de wereld helaas. Ze zijn kwetsbaar en een gemakkelijk doelwit voor mensen die om een of andere, onbegrijpelijke reden, besluiten om iemand pijn te doen of iets gevaarlijk of gewelddadig doen."