'Luik van gevaarlijke glijbaan in Duinrell klapte te vroeg dicht'

Een bericht in deze krant over de glijbaan maakte al bijna 1.500 reacties los op Facebook. Enkele gebruikers van het sociale medium meldden hoe zij zelf gewond zijn geraakt bij deze en vergelijkbare attracties.

'De schuld ligt bij het systeem'

Dat dit echter niet altijd het geval is, blijkt uit een reactie van iemand die zegt bij het ongeval van Joldersma aanwezig te zijn geweest. Volgens haar klapte het luik te snel weer dicht. 'Hierdoor klapte hij met zijn kin weer tegen de vloer aan [...] en klapte zijn hoofd hard naar achteren. Deze jongen stond gewoon in de attractie zoals het hoorde en deed niks fout, dus de schuld ligt volkomen bij het systeem.'

Ik kan me goed voorstellen dat sommige mensen licht in paniek raken en misschien niet op hun houding letten

Ook beschrijft een gebruiker dat het luik bij haar wel eens niet direct is opengegaan nadat ze op de knop had gedrukt: 'Omdat ik "bang" was dat het luik ineens wel zou openen, bleef ik netjes staan zoals je hoort te staan, dus toen het luik ineens open ging viel ik op een normale manier in de glijbaan. Maar ik kan me goed voorstellen dat sommige mensen licht in paniek raken en misschien niet op de houding letten [...] en dan kan je vervelend terecht komen zonder dat je stoer wilde doen.'