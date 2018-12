Luister lullo, dit is een aardige tent

Niets zo veranderlijk als horeca. Op de plek waar een jaar of drie de Pasta Kantine zat, is nu Van Kinsbergen te vinden. De eigenaren zijn geïnspireerd door de Engelse gastropubs. Dat wil zoiets zeggen als eenvoudige maar deugdelijke maaltijden zonder veel fratsen op het bord en wat kleinere winstmarges op de dranken.



Het grand-café is vernoemd naar onze laatste grote zeeheld Jan Hendrik van Kinsbergen, met een knipoog naar 'student en lullo Van Binsbergen' uit het satirische tv-programma Jiskefet. Gelukkig zijn de obers hier een stuk leuker en knapper om te zien en behalve dan een enkel indringend ABN-gesprekje om ons heen verwijst er verder niets naar brallende studenten. Om de obers kun je hier niet heen. Tegen het flirterige aan worden de gasten ontvangen. Niet vervelend, voor sommige gasten wellicht iets te informeel, maar ze doen hun werk goed, op een ober na die wat culinair onderricht kan gebruiken. Zeebaars verwisselen met tonijn is toch een dingetje.



Van Kinsbergen staat open voor een breed publiek, kleine zeehelden incluis. Wij pakken op een doordeweekse avond een tafeltje bij het raam en zitten stevig in de kerstverlichting. Hoewel we als verloren gewaande vrienden worden ontvangen, vragen we even later dan toch maar zelf om de menukaart. We happen een fijne kleine oester weg en drinken een rozenlimonade en een prima glas grüner veltliner. Ze schenken goede limonades van Fentimans en het populaire Wostok uit Berlijn, mocht je geen zin hebben in alcohol.