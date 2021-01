Luisterlijn voor én door slachtoffers van huiselijk geweld: ‘Wij snappen ten diepste wat zij doormaken’

Hagenaar François ‘Frans’ Knoote was de eerste Nederlan­der die in Italië ging voetballen

2 januari Onlangs verscheen de nieuwe uitgave van de HBS-glossy Craeyen. Daar staat een bijzonder verhaal in. Uit onderzoek van de Craeyen-redactie is namelijk gebleken dat de allereerste Nederlander die in Italië ging voetballen, een HBS’er van het eerste uur was. Zijn naam: François ‘Frans’ Menno Knoote.