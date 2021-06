Lullig zakmes uit handel gehaald omdat knulletjes overal in liepen te prikken en soms ook elkaar

Eerst kwam je zusje vrolijk lachend uit de BSO. De kinderen hadden Lang zal ze leven gezongen en de juf had haar een mooie feestmuts, waarop het cijfer vijf was geplakt, opgezet. Jij was net zo goedgemutst. Terwijl door corona het schoolreisje naar Drievliet een tijd geleden was afgelast en de richtlijnen pas per 26 juni worden versoepeld. Zo viel de leukste schooldag van het jaar in het water. ,,Maar de juffen hadden voor ons een enorm springkussen laten neerzetten en zo hadden we toch nog een hele gezellige leuke dag,” vertelde je opgewekt.