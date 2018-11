Luna vindt troost in de flamenco na verliezen van ouders en zus

Schrijven, dat kan Luna Zegers als geen ander. Niet alleen haar eigen levensverhaal schreef zij in 2015 op in de meeslepende familiebiografie Solo, ook als flamencozangeres schrijft ze haar eigen muziek, teksten en arrangementen. Dat is al uitzonderlijk in de flamencowereld, maar extra bijzonder is dat ze dat in het Spaans doet. In 2015 studeerde zij als eerste niet-Spaanse af in flamencozang op de Escuela Superior de Música de Cataluña, hét conservatorium in Barcelona.