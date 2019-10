Lunchpauze is spitsuur bij supermarkt: Jongeren elke dag in galop richting junkfood

Het is spitsuur tussen de middag in supermarkten dicht bij middelbare scholen in de Haagse regio. De reden voor het uitstapje? Broodjes zijn in de Jumbo of Dirk over het algemeen goedkoper dan in de schoolkantine. En zo ongezond is het niet toch. 'Een frikandelbroodje is gezonder dan een zak snoep', luidt het argument van de jongeren.