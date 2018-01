Lunchroom steeds meer in trek, het bruine café steeds minder

Wie in de stad goed om zich heen kijkt had het al kunnen vermoeden. Maar nu blijkt ook uit de droge cijfers dat het steeds beter gaat met de horeca in Den Haag. Het aantal eet- en drinkgelegenheden neemt sinds 2012 gestaag toe, zonder ook maar één enkel dipje. Waar de teller vijf jaar geleden nog bij 1.532 etablissementen stokte, staat de teller nu op 1.737. Dat komt neer op een stijging van 13 procent. Dit blijkt uit berekeningen van Datlinq, het bureau dat jaarlijks de markt van horecabedrijven in kaart brengt en op verzoek van deze krant deze cijfers regionaal heeft uitgesplitst. Wat dan meteen duidelijk wordt is dat de stijging voor een fiks deel voor rekening komt van lunchrooms, broodjeszaken en bezorgers aan huis. Spectaculair is met name de toename van het aantal lunchrooms. Waren er daar in 2012 nog ‘maar’ 82 van, aan het einde van 2017 waren dat er al 135. Dat ook bezorgers van maaltijden die thuis worden afgeleverd steeds betere zaken doen - hun aantal steeg van 74 naar 131 - was al wel te merken aan de toename van het aantal pizzakoeriers en bezorgers van andere maaltijden.

Koffietentjes

Andere horecasectoren die in dezelfde periode een behoorlijke groei lieten zien, zijn de koffietentjes (van 53 naar 62), de straatverkopers (van 14 naar 20) en de ijssalons (van 24 naar 35).



De groei van de gehele horeca concentreerde zich in 2017 met name in de grote steden. Zij het dat die groei wel wat is afvlakt. In vergelijking met 2016, ook al een sterk jaar, nam alleen in Amsterdam het aantal nieuwe horecalocaties nog behoorlijk toe; met 4 procent om precies te zijn. Den Haag noteerde – net als trouwens Rotterdam – een bescheiden groei van één procent.



Toch zijn er zelfs in een markt waarmee het door de bank genomen steeds beter gaat ook verliezers.



De traditionele snackbar heeft het moeilijk en is sinds 2012 geconfronteerd met een terugloop van 153 naar 145 zaken. Ook de pizzeria, decennialang niet uit het straatbeeld weg te denken, is op z’n retour; hun aantal liep in dezelfde periode terug van 28 naar 21 zaken.



Tot slot lijkt er eveneens de klad te zitten in het blowen: waar Den Haag vijf jaar geleden nog 45 coffeeshops telde, zijn er daar nu nog maar 39 van over.



