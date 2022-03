Luxe winkelcentrum slaat aan en Patrick in coma geslagen om kippen: dit zijn de best gelezen verhalen

Man met hondje slachtoffer van ernstige mishandeling

Een agressieve straatrover heeft eind vorig jaar een 79-jarige man ernstig mishandeld. Het gebeurde in het Laakkwartier in Den Haag terwijl het slachtoffer zijn hondje uitliet. ,,Het is zaak dat de dader zo snel mogelijk van straat wordt gehaald”, zo klonk het dinsdagavond in Opsporing Verzocht.

Relatietherapeut Annette had zelf een affaire

Annette Burgers ging vreemd. Op een zeker moment was de relatietherapeut klaar met haar eigen overspel en besloot ze zichzelf – en héél veel anderen – onder de loep te nemen in een podcast.

Groep jongeren verstoort schoolfeest in Zoetermeer

Een groep jongeren heeft een schoolfeest aan de Parkdreef in Zoetermeer flink verstoord. Eerst kwamen de jongeren zonder kaartje binnen, daarna bedreigden ze in de omgeving handhavers en scholden hen uit. Bij de aanhouding van één van hen is een handhaver flink gewond geraakt aan een knie. Vandaag werd bekend dat hij voor minimaal vijf weken het gips in moet.

Luxe winkelcentrum slaat aan in Nederland

Terwijl winkelcentra in de rest van Nederland kampen met toenemende leegstand, lijkt de luxe Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam nauwelijks te zijn geraakt door corona. De winkels die er een jaar geleden hun deuren openden, doen goede zaken en het aantal bezoekers is zelfs veel hoger dan verwacht. ,,Het is drukker dan we ooit hadden durven dromen.’’

Deze straat in Zoetermeer heeft 15 kapperszaken

Vijftien kapperszaken in één straat? In deze stad lijkt het te werken, maar niet iedere kapper is blij met die concurrentie. ,,Dit gaat ten koste van mijn gezondheid.”

‘Onbeschrijflijke ravage, ijselijk geschreeuw en bijna afgerukt been’

Twee keiharde klappen en daarna ijselijk geschreeuw van iemand die ondraaglijke pijn heeft. Het rukt de bewoners van de Paets van Troostwijkstraat donderdagnacht wreed uit hun slaap. Twee zeer ernstig gewonden, van wie één ijselijk gilt omdat zijn been bijna is afgerukt en zwaar beschadigde auto’s door een zware motor die tientallen meters door de lucht is gevlogen. ,,Onze auto’s zaten onder het bloed.’’

Helft messentrekkende pubers uit Zoetermeer in de cel

De rechtbank heeft fikse straffen uitgedeeld aan een deel van de groep messentrekkende pubers uit Zoetermeer. Ze staken ogenschijnlijk zonder reden twee jongens uit een naburige wijk neer. De andere helft is vrijgesproken.

50 jaar oude boom blokkeert na storm drie tuinen

Een omgewaaide boom weghalen? Geen aannemer die zich eraan durfde te wagen, maar een buschauffeur en een ex-politieagent die bijklussen als hoveniers gingen de uitdaging wél aan.

Patrick in coma geslagen door zijn buurman: ‘Enige probleem is dat we van kippen houden’

Patrick raakte blijvend invalide na een burenruzie om zijn kippen. Hij mag verhuizen, maar zijn geliefde diertjes mogen niet mee. ,,Dit voelt nog erger dan de pijn die ik al heb.’’

Garuda uit as herrezen met satés om je vingers bij af te likken

Top-kok Ron Blaauw heeft de weduwe van Indië wiegend in de armen genomen en liefdevol nieuw leven ingeblazen. Op een iconische plek, met een rijsttafel en saté van geitenvlees om je vingers bij af te likken.

