Luzac Den Haag: 'Hier lukt 't wél'

Particulier onderwijs is exclusief, logisch dat daar een stevig prijskaartje aan vastzit. Joyce Doeze Jager, rector van het Luzac Lyceum en Luzac College in Den Haag, doet er niet geheimzinnig over. ,,Het is heel Nederlands om vraagtekens te zetten bij de prijzen die wij hanteren. In veel landen is het volkomen normaal dat ouders en grootouders extra geld neerleggen voor de talentontwikkeling van hun (klein-)kind. Die zien het als een investering.''



En dat is het in feite ook, vindt Doeze Jager. ,,Op het Luzac gaan we veel verder dan elders om álle talenten uit een kind te halen.'' Kunnen ze dan van elke havist een vwo-leerling maken? ,,Als het er echt niet in zit, dan zijn we daar eerlijk over naar ouders en leerling toe. Maar dikwijls zit er zoveel meer potentieel in een kind, dan direct wordt gezien. En met dat beetje extra hulp lukt dat vwo uiteindelijk wél.''