Lydian voelt zich roepende in de woestijn, maar geeft niet op: ‘Onze bodem is essentieel om te overleven’

Daan vreest recessie en vlucht met zijn bedrijf naar VS: ‘Mensen kunnen hier dadelijk niks meer betalen’

Ondernemers in ons land maken zich grote zorgen over de economie. De vrees is dat een recessie, met deze energieprijzen en hoge inflatie, onvermijdelijk is. Reden voor sommigen om ook ver buiten onze grenzen te kijken. Zo vertrekt het Haags bedrijf Webgrade nog eind dit jaar naar de Verenigde Staten, waar ze ‘minder last hebben van de oorlog in de Oekraïne’. ,,En de markt is daar veel groter.’’

6 september