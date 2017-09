Maagkanker geconstateerd bij vrouw Henk Bres

Iedere week houdt Henk Bres in zijn column lezers op de hoogte over zijn leven. Meestal zijn het luchtige stukken over belevenissen van Bres en zijn vrouw. ‘Het heeft ook zijn klote kant, want als het even wat minder gaat in Huize Bres wil ik jullie dat niet onthouden’, schrijft de Hagenaar.

De ziekte van Corry kwam aan het licht toen zij samen met Bres naar de huisarts ging voor controle, omdat de Hagenaar moeilijk loopt. ‘De huisarts zei tegen Corretje ‘We zullen jou bloed ook maar eens laten nakijken’.’ De uitslag daarvan bleek niet goed te zijn en ze werd verder onderzocht. Daaruit bleek dat Corry maagkanker heeft.

Quote Vechtend tegen de tranen vroeg ik wat de le­vens­ver­wach­ting was van Corretje Henk Bres

Na nog verder onderzoek bleek het uitgezaaid te zijn naar de botten. ‘Dat was alsof de wereld voor de tweede keer in elkaar pleurde en vechtend tegen de tranen vroeg ik wat de levensverwachting was van Corretje.’ Volgens de doktoren is dat minder dan een jaar. ‘En daar zit je dan uitgeblust, huilend, niet begrijpend en net alsof het over een ander ging dan mijn Corretje.’