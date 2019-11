Maak de quiz en win het boek Lieve Rachel van Leo van der Velde

Video Automobi­list negeert stopteken en knalt na achtervol­ging tegen boom

12:30 Een automobilist is vannacht gecrasht op de Crees Laseurlaan in Den Haag. Volgens calamiteitensite District8 gebeurde dat na een achtervolging door de politie. Agenten wilden de auto laten stoppen, omdat de bestuurder een gevangenisstraf van elf dagen had openstaan. Toen de politie de automobilist een stopteken gaf, ging hij er vandoor, waarna hij even later tegen een boom knalde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.