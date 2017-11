‘Maak einde aan fietsen-chaos in Oude Centrum’

Column Bral 'Het genre van de smartlap lijkt gekaapt te zijn door 020'

6:30 Ik ben ‘ns op vakantie geweest in Lapland. Altijd gedacht dat mensen in Scandinavië zo gelukkig waren, gezegend door die mooie natuur. Ik trof een wandelgids die de mistroostigheid zelve was. Dat was geen Lap. Dat was een Smartlap.