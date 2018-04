‘Maak Festival Classique toegankelijk voor rolstoelgebruikers’

Festival Classique, van 7 tot 18 juni, organiseert meerdere uitvoeringen op Scheveningen, waaronder een opera op het Noorderstrand. Daar kunnen rolstoelgebruikers niet komen. Pieter Grinwis, lijsttrekker van CU-SGP, vindt dat onbegrijpelijk. ,,Mensen met een lichamelijke beperking worden hier buitengesloten. Onacceptabel dat een groot festival niet regelt dat ook mensen in een rolstoel hierheen kunnen’’, vindt hij. ,,En ook ongehoord, gezien onze motie die twee jaar terug unaniem is aangenomen om evenementen toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers.’’



Ook Marieke van Doorn, raadslid namens D66, vindt de situatie krankzinnig. ,,Ook het strand kan prima toegankelijk gemaakt worden voor rolstoelen, bijvoorbeeld met vlonders. Dit evenement kan jaarlijks op 3 ton gemeentelijke subsidie rekenen, maar ondertussen worden mensen met een beperking buitengesloten.”



Volgens de gemeente krijgen organisatoren sinds 2016 bij de verstrekking van hun vergunning een standaardmodule onder ogen waarin staat dat zij voor rolstoelgebruikers toegankelijk moeten zijn. Maar een vergunning kan niet worden geweigerd als organisatoren zich daar niet aan houden. ,, Als organisatoren dit voorschrift niet overnemen in de plannen dan worden zij daar enkele keren op aangesproken. Doen ze het dan nog niet dan kan er gepraat worden in het kader van de subsidieverstrekking’’, stelt gemeentewoordvoerder Eric Stolwijk. Of dat bij Festival Classique al is gebeurd, is niet duidelijk.



De CU-SGP en D66 hebben het college gevraagd om alsnog hun best te doen dat deel van het festival rolstoelvriendelijk te maken.



Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Den Haag en omstreken? Schrijf je hier gratis in!