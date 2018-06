'Maak in 72 uur een film over Den Haag'

VideoIn 72 uur tijd een op en top Haagse film maken: dat is de opdracht van de wedstrijd voor jonge en talentvolle cineasten. Voor het tweede jaar op rij daagt acteur Stephan Evenblij creatievelingen uit een korte film te maken die zich, op welke manier dan ook, op een herkenbare plek in Den Haag afspeelt.

,,Je krijgt een onderwerp, dan moet je de film schrijven, filmen, editen, acteurs regelen... Zeg maar alles wat je normaal in een jaar doet, doe je nu in één keer'', vertelt filmmaker Bart-Jan Holland. ,,En dat is ontzettend hectisch.''

Bart-Jan maakt deel uit van een team met David Achtsivassilis en Berend-Jan Vermeulen. Hun tactiek? ,,Je belt al je vrienden, en al je kennissen die je eigenlijk al niet meer zo vaak ziet, en zij helpen je om een film te maken,'' lacht David.

Western

Het enige dat de deelnemers van tevoren wisten, was het thema: western. Op 27 juni maakte Evenblij aan de deelnemers bekend welke typische Haagse plek en welk object - een mondharmonica of een gitaar - in de film moest voorkomen. Ook krijgen zij een zin mee die in de maximaal vijf minuten durende rolprent moet terugkeren. De zin is: 'Op tien minuten van het strand' (die ook in het Engels gebruikt mag worden).

Evenblij: ,,We doen dit omdat de makers niet mogen werken met een bestaand script. Het is de bedoeling dat het hele proces van scenario schrijven, opnemen en monteren in drie dagen tijd gebeurt. Deze week zul je overal in de stad ijverige filmploegen aan het werk zien.''