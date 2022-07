Maak jij de zomerfoto van 2022? Fotografeer jouw zomer, deel je kiekjes en win mooie prijzen!

VOORWAARDEN

- Bestanden bestaan uit minimaal 1 MB en maximaal 10 MB. Gelieve foto’s aan te leveren in .jpg.

- Om mee te kunnen dingen naar een prijs dien je je voornaam, achternaam, woonplaats en e-mail in te vullen.

- Je vermeldt waar de foto is gemaakt, wie erop staan en geeft een korte beschrijving van de gebeurtenis.

- Wekelijks wordt de weekwinnaar bekendgemaakt.

- Inzenders stemmen ermee in dat hun foto onbeperkt en zonder vergoeding door DPG Media kan worden gebruikt.

- We gebruiken je persoonsgegevens om de bijdrage te kunnen bewaren en publiceren.

- Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.