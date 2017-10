'Maak meer neutrale wc's'

In actie tegen fietsendieven

13:20 De politie heeft vanmorgen op twee stations in Voorburg acties gehouden om fietsendiefstal tegen te gaan. Tussen 07.30 en 09.00 uur zijn mensen die hun fietsen parkeerden door agenten aangesproken over de mogelijkheden om diefstal te voorkomen. Op vrijdag 10 november vindt zo'n zelfde actie plaats in Leidschendam.