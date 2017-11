'Maak van alle HMC-locaties één megaziekenhuis'

'Hij wenst het zijn oud-collega's toe', zegt de medisch specialist. Eén groot gebouw waar het volledige fusieziekenhuis in kan trekken. ,,Een mooie locatie daarvoor zou bijvoorbeeld de Binckhorst zijn'', meent Berendsen. Dat bedrijventerrein, waar nog veel ruimte is, ligt centraal en ontwikkelt zich in rap tempo tot werk- en woonwijk.



Nu opereert het ziekenhuis vanuit drie locaties: HMC Bronovo in het Haagse Benoordenhout, HMC Antoniushove in Leidschendam en HMC Westeinde in de Haagse binnenstad. Die gebouwen zouden dan andere bestemmingen kunnen krijgen.



Ooit waren het aparte ziekenhuizen, maar de afgelopen jaren zijn ze gefuseerd (als laatste Bronovo met MCH in 2015) om te kunnen voldoen aan de vereisten van deze tijd. Bepaalde complexe behandelingen mogen alleen nog worden uitgevoerd als de artsen die vaak genoeg doen. Daarvoor heb je grote aantallen patiënten nodig.



Berendsen kwam 27 jaar geleden in het Bronovo werken en nam onlangs afscheid. ,,Ik ben gestopt in een gefuseerd ziekenhuis. Het is een spannende geschiedenis geweest. Bij mijn vertrek wens ik mijn oud-werkgever nog iets toe: dat er ooit een gezamenlijke locatie komt.'' Op dit moment gaat er 'veel energie zitten' in het werken op drie plekken. ,,De fusie heeft veel voordelen, maar we doen soms dingen dubbel. Dat is zonde.''