‘Maak van de ambassade een Paleis van de Verbeelding’

,,De vragen moeten zijn: Waar heeft de stad behoefte aan? Wat zijn de mogelijkheden van het gebouw? Welke vragen stellen de veranderende opvattingen over kunst en cultuur aan dit Museumkwartier en het ambassadegebouw?’’ Volgens het duo ontbreekt het in Den Haag aan een open debatcentrum à la De Balie in Amsterdam. Ook zijn er volgens hen geen grotere culturele centra als De Tolhuistuin in Amsterdam, Lux in Nijmegen of De Pletterij in Haarlem.