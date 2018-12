Maak van Den Haag meer dan het nu al is: stad van Vrede, Recht & Bamboe

Hagenaar (30) de cel in voor witwassen geld via China

3 december De rechtbank in Den Haag heeft een 30-jarige Hagenaar veroordeeld tot vijftien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk, vanwege witwassen van grote sommen geld. Hij had in een geprepareerde tas 350.000 euro gestopt die naar China getransporteerd zou worden. Ook werd in de woning van verdachte in de Haagse wijk Bezuidenhout een bedrag van 200.000 euro aan contacten gevonden.