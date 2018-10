‘Maak van Gedempte Gracht fietswalhalla’

D66-wethouder Van Asten heeft het nog over ‘verre toekomstmuziek’. Toch is het idee om van de Gedempte Gracht een fietsstraat met beperkt autoverkeer te maken niet nieuw, weet Koen Baart, voorzitter van de Fietsersbond regio Den Haag.



,,Toen ik tien jaar geleden voor de PvdA in de Haagse raad zat, speelde deze gedachte al. VVD-wethouder Frits Huffnagel slingerde het destijds aan, maar toen zijn partijgenoot Peter Smit in het college kwam was het snel gedaan met die wens. Over my dead body, zei Smit toentertijd.’’



De reden? ,,Voor het realiseren van een fietsstraat moeten er eerst honderd parkeerplaatsen sneuvelen. Daar was hij sterk op tegen.’’