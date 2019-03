‘Maak van Haagse koffietent cultureel erfgoed’

De Haagse koffietent verdwijnt. Waren er aan het eind van de vorige eeuw nog een stuk of vijftig, inmiddels is dat aantal gehalveerd. ,,Doodzonde'', zegt de Haagse fotografe Milene van Arendonk (33), die pas zelf in een koffietent kwam toen ze die, voor een opdracht, ging fotograferen. ,,Bij iedere koffietent die ik op de foto zette, echt bij iédere, werd ik hartelijk binnengevraagd'', zegt Milene, voor wie een wereld openging.



Wie ze was, wat ze deed en of ze misschien een bakkie wilde, vroegen de uitbaters van de koffietenten, koffiehuizen of koffiekiosken. ,,Die verschillende benamingen worden door elkaar gebruikt. De één zegt koffietent, de ander zegt kiosk of koffiehuis. Dat is niet belangrijk en er zit geen lijn of regelmaat in'', weet Milene inmiddels.



Koffietenten komen voort uit het verlangen, eind negentiende eeuw, om de gewone burger iets anders te kunnen schenken dan bier of jenever. Meerdere geheelonthoudersverenigingen pleitten voor uitgifteloketten en kiosken op straat, zodat er voor de gewone werkman melk en limonade beschikbaar was om de dorst te kunnen lessen. Bijkomend voordeel was dat het loon, dat vaak in cafés werd uitbetaald, in een koffietent niet meer door de kostwinnaar ter plekke kon worden opgedronken.