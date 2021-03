Maaltijdbezorger gewond na aanrijding door politieauto in Den Haag

Jongeren in Laak houden buurt zelf veilig: ‘Dood van Bilal was moeilijk, maar hebben het een plek gegeven’

11 maart In het Haagse stadsdeel Laak ging het in het verleden flink mis tijdens de jaarwisseling. Van zware vuurwerkbommen tot brandjes. Enkele jaren geleden kregen meerdere jongeren rond die tijd een gebiedsverbod. Maar dit jaar bleef het relatief rustig, mede dankzij de jongeren zelf. Die spreken hun leeftijdsgenootjes aan. ,,Wij komen uit deze wijk, dus als we ze iets vragen luisteren ze naar ons.’’