Maand eerder dan gewoonlijk staat Jan Vermolen met zijn oliebollenkraam op het Spui: ‘Nu al smullen’

Een maand eerder dan gewoonlijk staat Jan Vermolen met zijn spiksplinternieuwe oliebollenkraam op zijn standplaats op het Spui. De bakker streed er samen met andere oliebollenbakkers voor om in het rampjaar 2020 al vanaf 1 oktober zijn gebak te mogen verkopen. En de gemeente kwam hem tegemoet. ,,Deze maand extra zal veel goed maken voor het slechte jaar tot nu toe. In de eerste drie kwart van het jaar moet je het vooral hebben van kermissen, maar die gingen vrijwel allemaal niet door", zegt Vermolen. Ook winkelende Hagenaars vonden het niet vervelend dat de kraam er dit jaar wat eerder staat. De eerste klanten kwamen gisterochtend in de druilerige regen een bol halen.