Maandag begint, ondanks bezwaren, aanleg trambaan Scheveningseweg

De gemeente kan maandag starten met de aanleg van nieuwe tramrails op de Scheveningseweg in Den Haag. Dat heeft de rechter bepaald, nadat de Haagse Bomenstichting via een kort geding de werkzaamheden probeerde tegen te houden.

De Bomenstichting wilde dat er een spoedprocedure gestart zou worden naar de aanleg van de trambaan. De fundering zou de boosdoener zijn. De bomen die later herplant worden, staan in de toekomst met hun wortel in een betonnen bak van drie meter. Volgens de instantie kunnen bomen daarom niet groeien. ,,Die zullen nooit meer leiden tot een groen dak'', zei de advocaat gisteren in de rechtbank.

Daar ging de rechter niet in mee. De rechter meent dat aan alle voorwaarden voor de vergunning is voldaan en dat de gemeente niet anders kon dan de vergunning verlenen. ,,Het gevolg is dat het cultuurhistorische beeld zal verdwijnen. Wij zijn zeer teleurgesteld'', reageert de Bomenstichting naar aanleiding van het besluit.

Bomenkap