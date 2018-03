Maanden werken aan weg om veiligheid te vergroten

Een belangrijke opgave voor hem en zijn collega's was om sluipverkeer in woonbuurten te voorkomen. ,,Daarvoor nemen we ook enkele impopulaire maatregelen'', weet Van Schaick. ,,Maar altijd in overleg met wijkvertegenwoordigers en de politie, in verband met de handhaving.'' Zo wordt het onmogelijk om tijdens de eerste twee delen van het project van de De Savornin Lohmanlaan via de wijk Bohemen en Meer en Bos naar de Laan van Meerdervoort te rijden. Daarvoor worden betonblokken geplaatst op de Godetiaweg en krijgt de Balsemienlaan een tijdelijke bussluis. Door het wegwerk rijden bus 23 en 24 namelijk een iets andere route.



Om automobilisten niet 'stiekem' de Duinlaan/Zandzeggelaan op te laten schieten, wordt in die laatste straat een slagboom geplaatst. Bewoners kunnen die met behulp van een pasje openen.



Doel van alle inspanningen is het voor voetgangers en fietsers veiliger maken van deze vier kilometer lange route. Er komen vrijliggende fietspaden en een aantal kruisingen wordt vervangen door rotondes. Daar waar de weg twee rijstroken per rijrichting heeft, wordt deze teruggebracht naar één rijstrook. Tussen de rijstroken komt een groene middenberm waardoor langzamere verkeersdeelnemers in twee delen over kunnen steken. ,,Die ene rijstrook leverde veel opmerkingen op tijdens informatiebijeenkomsten. Men is bang dat het verkeer stroperig wordt'', vertelt Van Schaick. ,,Dat hebben we heel serieus doorberekend en onderzocht. De conclusie is dat de doorstroming voor auto's niet beter wordt, maar ook niet slechter. Maar wat deze herinrichting zeker aanpakt, is de verkeersveiligheid.''



Mensen die op de hoogte willen blijven, kunnen alles vinden op de site kijkduinhoutrust.nl, verder is er een facebookpagina, een mailadres (kijkduinhoutrust@denhaag.nl) en de twitteraccount @routekijkduin. Op korte termijn komt er een speciale Kijkduin-Houtrust app.