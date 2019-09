Maandsalaris boete voor veel te hard rijden en maanden rijbewijs kwijt

Met ruim 200 kilometer per uur scheurde een Hagenaar op 14 juli in zijn auto over de A4 bij Schipluiden. Hij kreeg er vanmorgen bij de rechtbank een boete voor die bijna even hoog is als zijn brutomaandsalaris.

De Hagenaar is bovendien voor deze snelheidsovertreding zijn rijbewijs twee maanden kwijt. Het is al de derde keer dat de man is veroordeeld voor zijn rijgedrag. Eerder raakte hij hierdoor voor een paar maanden zijn rijbewijs kwijt. Nu was hij nog in een proeftijd.

Tegen de rechter zei de snelheidsduivel dat hij die nacht uit was geweest en dat een vriend die naast hem zat, hem opzweepte het gaspedaal in te duwen. ,,Ik heb me mee laten slepen. Dat was stom”, zei hij.

De aanklager had weinig op met zijn excuses, vooral omdat het de derde keer is dat hij in de fout gaat. Ze eiste voor de snelheidsovertreding een boete van 1950 euro. Daarnaast een rijontzegging van negen maanden en daarbovenop nog eens drie maanden als hij binnen drie jaar weer veel te hard rijdt.

Werk

De rechter matigde uiteindelijk de straf, omdat de Hagenaar, die buitendienstmonteur is bij KPN, zijn werk anders zou kwijtraken. Ze legde hem een boete op van 1950 euro en twee maanden rijontzegging. Als hij binnen drie jaar weer de fout in gaat, is de straf daarentegen des te hoger: dan komen er tien maanden bij.

Omdat de Hagenaar nog in zijn proeftijd zat van de vorige veroordeling, komt de straf die hem daarvoor boven het hoofd hing er nog eens bij. Dat betekent nog eens twee maanden rijontzegging en nog eens 200 euro boete. Wat betekent dat hij vier maanden niet mag rijden en 2150 euro moet betalen. De man verdient ongeveer 2100 euro bruto.