Maar liefst 100.000 euro anoniem geschonken aan Duivenvoorde

Het is een particuliere donatie die ook voor Kasteel Duivenvoorde groot is, vertelt directeur Annette de Vries. ,,Het is een belangrijke opsteker voor het Restauratiefonds. En’’, zo benadrukt ze: ,,het toont vertrouwen in onze toekomst.''

Sinds kort is bezoekerspaviljoen Hof van Duivenvoorde geopend in de Leidse tuin van deze authentieke buitenplaats. De muren en het hekwerk daar waren hard aan restauratie toe, delen brokkelden af. Er was vorig jaar al geld van fondsen, provincie en publiek verkregen, maar dit was nog niet genoeg om het project in gang te zetten. Met deze gift kan dit nu wel.