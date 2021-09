Maarten (38) begon met verkoop streekproducten vanuit kelder en heeft nu zestig ophaalpunten

Melk uit Schipluiden, komkommers uit Nootdorp en brood uit Den Haag. Bij Rechtstreex vul je je winkelmandje met enkel lokale producten. ,,Het is verrassend hoeveel hier vandaan komt. Dat is het mooie van de regio”, vertelt oprichter Maarten Bouten (38). Natuurlijk weten we van de tuinbouw in het Westland. Maar bij Rechtstreex vind je nog veel meer lokaals. ,,We hebben nu ook alle Haagse brouwerijen in ons assortiment opgenomen.”