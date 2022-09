Maarten en Juriën (26) willen milieuvriendelijker tuincentrum: ‘Plastic hoezen om planten moeten weg’

Hiep hiep hoera! Den Haag viert 780ste verjaardag

Er is er één jarig... Het is vandaag precies 780 jaar geleden dat Den Haag voor het eerst werd vermeld in een oorkonde. Dit jaar wordt de ‘geboortedag’ voor het eerst gevierd. Op een sobere manier met een tentoonstelling in de tramtunnel. Maar hoe zien de bewoners van de stad dit verjaardagsfeestje het liefst?

6 september