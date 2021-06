Maas in de wet niet meer nodig; cafés mogen van de minister vanavond openblijven

Wat deed een Haags trio midden in de nacht in Nieuw-Lekkerland? ‘Dit schreeuwt om een uitleg’

12:12 Wat doen drie jongemannen uit Den Haag in het holst van de nacht in Nieuw-Lekkerland? Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was het trio betrokken bij een inbraak in een woning met een professionele hennepkwekerij, maar volgens hun advocaten is er geen enkel direct bewijs. ,,De smoking gun ontbreekt.’’