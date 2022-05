Maastricht heeft Rieu maar Den Haag heeft Matla: ‘Van een uurtje zingen knap je zo op’

Huis aan de Houtzagers­sin­gel onbewoon­baar na brand in tuin

Een huis aan de Houtzagerssingel in Den Haag heeft vanochtend behoorlijke schade opgelopen door een brand die in een de tuin ontstond. De bewoners die op het moment van de brand thuis waren, konden zichzelf in veiligheid brengen en raakten niet gewond.

8:02