Maatkleding met de oude, scherpe schaar uit Iran

Greta Thunberg komt tóch niet naar Den Haag en Rotterdam

19:41 De 16-jarige klimaatactiviste Greta Thunberg komt toch niet naar Den Haag om de Internationale Kindervredesprijs 2018 in ontvangst te nemen. Ook haar bezoek aan Rotterdam gaat niet door. Haar mediavertegenwoordiger heeft laten weten dat het niet in haar agenda past om Nederland te bezoeken. Momenteel verblijft de Zweedse in Zuid-Amerika.