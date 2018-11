Maatschappelijke stage voor vo-leerling blijft geliefd

Onbetaald meehelpen op de sportclub, de scouting of in het seniorencomplex. Negen jaar geleden introduceerde de overheid de maatschappelijke stage als een manier voor jongeren om zich in te zetten voor een ander. Alle middelbare scholen moesten van rijkswege de stage faciliteren en begeleiden. De rijkssubsidie hiervoor is inmiddels alweer drie jaar geleden afgeschaft en daarmee is ook de verplichting komen te vervallen. ,,Toch heeft een meerderheid van de middelbare scholen nog altijd een verplichte periode maatschappelijke stage op het programma staan'', zegt Janine Koppers van PEP Den Haag, dat zich sterk maakt voor participatie, zorg en welzijn. ,,Sinds de afschaffing blijft het aantal scholen dat meedoet vrij stabiel staan op net meer dan de helft van de middelbare scholen. Dat vinden wij positief, zeker als je bedenkt dat de meeste vo-scholen in eerste instantie vrij huiverig waren voor de invoering van de maatschappelijke stage. Maar in de loop der jaren hebben de scholen hun weg gevonden in het aanbod en de begeleiding. Ze hebben het omarmd en willen er mee door, ook nu het niet meer moet.''

Inzicht

Een aantal scholen haakte na 2015 af, soms met het idee op een later moment de stages weer in te voeren. ,,Dat laatste gebeurt in de praktijk vrijwel niet. Als een school eenmaal stopt, is het lastig op een later moment weer aan te haken.‘’



Volgens Koppers zorgt de maatschappelijke stage dikwijls voor een belangrijk nieuw inzicht bij jongeren. ,,Het idee dat ze ook echt wat voor een ander kunnen betekenen. Het is de eerste stap in de evolutie naar een betrokken burger, die zich vaak ook later vrijwillig inzet voor de samenleving.‘’



PEP Den Haag biedt op de internetpagina stages aan voor leerlingen, die verder kijken dan hun eigen netwerk (www.haagse-stage.nl). ,,Inhoudelijk zijn de stages niet noemenswaardig veranderd de afgelopen jaren. Uitgangspunt is en blijft: hoe kun je je nuttig maken voor een ander?‘’



