Machtigste man van stadhuis is weg: ‘Dat valse beeld van Koning Kettingzaag heeft me diep geraakt’

Het wordt wennen. Zoveel is Boudewijn Revis wel duidelijk. De ongekroonde koning van het Haagse stadhuis gaat aan de slag als directeur terreinbeheer bij Staatsbosbeheer. Hij ruilt zijn leidersrol in Den Haag in voor een meer dienende positie.



,,Ik bepaal nu heel vaak de koers. In mijn partij, in het college, in mijn dossiers’’, zegt de VVD’er op z’n werkkamer in het IJspaleis. ,,Straks ga ik meer de uitvoering in, ligt er meer vast. Ik ben wel benieuwd hoe dat bij mijn karakter past.’’