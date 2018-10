Madurodam aast op I Amsterdam: ‘Horen op kruipafstand van Rijksmuseum’

De I Amsterdam-slogan die op het Amsterdamse Museumplein en bij Schiphol is te vinden, is voornamelijk populair bij toeristen om foto’s bij te nemen. Maar volgens de Amsterdamse GroenLinks-fractievoorzitter Femke Roosma staan de letters voor individualisme. En daar moest verandering in komen. De raad in de hoofdstad staat grotendeels achter de plannen om de letters weg te halen.



Maar waar moeten ze naartoe? Madurodam weet een oplossing. ,,De letters horen op kruipafstand van het Rijksmuseum thuis. Door ze op het George Maduroplein in Den Haag te plaatsen, kunnen we dat zo houden”, aldus woordvoerster Marianne Aalders.