Madurodam maakt van luchtvaarthistorie een attractie

De Dakota. Alleen de naam al heeft voor het groepje vliegtuigspotters dat wacht aan de achterzijde van Madurodam - allemaal mannen en allemaal met een flinke camera om hun nek - een ronduit magische klank. Het is een toestel met een rijke geschiedenis. Met een belangrijke rol in de Tweede Wereldoorlog en de jaren daarna, tot medio jaren 60 toen de Dakota nog meerdere keren per week de intercontinentale vlucht inzette , op weg naar Nederlands-Indië.



Voor Malik Geldermans - met zijn 16 jaar veruit de jongste van het groepje - zijn het zowel de nostalgie als de techniek die trekken. ,,Ik ben al sinds klein kind gefascineerd door vliegtuigen. En ja, de Dakota is fantastisch. Het eerste volledig metalen vliegtuig, dat alleen al maakt hem uniek. Als ik weet waar hij vliegt, ga ik er soms naartoe met mijn vader. Gewoon, om te kijken.'' ,,En om te luisteren'', voegt vader Martin Geldermans toe. ,,Want het gebrom van een Dakota is ongeëvenaard. Als ik het hoor, krijg ik kippenvel.''