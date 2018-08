Madurodam organiseert kleinste stadsmarathon

Ze zullen minimaal 1,69 kilometer moeten zwoegen: de officiële afstand van de marathons die onder meer in New York en Rotterdam worden gehouden, maar dan op een schaal van 1:25. Dat is de schaalverhouding waarin de miniatuurstad oorspronkelijk is gebouwd.



Alle kinderen zijn welkom om deel te nemen aan de mini-marathon, ook kinderen met een fysieke of mentale beperking. Die kunnen meedoen aan de zogenoemde Family & Friends-run, samen met een volwassen begeleider.